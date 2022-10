Roma, tegola Spinazzola per Mou: la data del rientro

Roma, infortunio Spinazzola ed emergenza Mourinho. Ecco quando rientra l’esterno ex Juventus, reduce di un inizio di stagione non felicissimo e adesso macchiato anche dallo stop per infortunio.

Stiamo per entrare in una fase molto delicata e importante per i giallorossi, attesi non solo dal derby della prossima settimana ma anche dalla delicata trasferta di domani pomeriggio contro l’Hellas Verona, tre giorni dopo, dall’incrocio decisivo contro il Ludogorets, fautore della prima sconfitta europea di Mourinho quest’anno e ad oggi rappresentante il grande ostacolo da superare per evitare la discesa nella cadetta Conference League.

La parentesi entro la quale Pellegrini e Mourinho stanno per entrare è certamente delle più importanti e nobili, soprattutto se si pensa alla singolarità di un campionato che si interromperà a metà novembre per poi riprendere a inizio 2023. Come più volte sottolineato, questo si rifletterà non solo in un’aumentata importanza di quella che sarà la campagna acquisti invernale, di fatto cadente in un periodo che avrà il sapore di ripresa dopo una pausa lunga e che potrebbe generare numerose novità, soprattutto tra le fila di quelle compagini aventi diversi elementi impegnati in Qatar tra novembre e dicembre.

Roma, infortunio Spinazzola e tegola per Mourinho: la data del rientro

Restando però su quelle che sono le rimanenti settimane di Serie A, come dicevamo, quest’ultime avranno un valore tutt’altro che trascurabile non solo per il nome degli avversari in programma ma anche per gli obiettivi sottintesi alle prossime sfide. Come detto, giovedì prossimo Roma-Ludogorets sentenzierà la rosa che affronterà uno degli “squali” discesi dalla Champions League mentre le partite con Hellas, Lazio, Sassuolo e Torino serviranno ad aumentare un bottino da implementare in vista della seconda parte di stagione.

Ai già difficili presupposti di un momento ricco di insidie si è però nelle precedenti ore aggiunta anche la brutta notizia riguardante le condizioni di Leonardo Spinazzola, fermatosi in mattinata, in occasione della seduta di rifinitura della vigilia. Il problema al retto femorale di cui già documentatovi potrebbe mettere Mourinho nella problematica e concreta situazione di dover rinunciare al 37 fino alla pausa. Possibile, infatti, che servano quindici giorni di stop e il forfait nei prossimi impegni. Più che probabile, quindi, un rientro nel 2023.