Roma-Lazio, non solo Immobile: altro “big” a rischio

Il derby tra Roma e Lazio si avvicina e non solo Immobile potrebbe saltarlo: un altro “big” biancoceleste è a rischio

Il derby della capitale è da sempre uno dei più affascinanti del mondo. Roma e Lazio sono pronte a sfidarsi in una partita fondamentale, come sempre, per il proseguo della stagione delle due squadre. Entrambe avranno assenze pesanti: nella Roma non ci sarà Paulo Dybala, infortunatosi contro il Lecce e con l’obiettivo di recuperare per il Mondiale in Qatar con l’Argentina.

Nella Lazio invece, a meno di miracolosi recuperi, non dovrebbe esserci Ciro Immobile. A una settimana dal derby però un altro big di Maurizio Sarri rischia di non prendere parte al match.

Roma-Lazio, Milinkovic-Savic diffidato: Sarri rischia contro la Salernitana?

Iniziare a pensare al derby già una o due partite prima è inevitabile. Roma-Lazio nella capitale è una partita troppo importante per non iniziare a prepararla mentalmente e strategicamente già da prima. Due assenti sicuri già ci sono, ovvero Paulo Dybala e Ciro Immobile, con quest’ultimo che sta provando un recupero lampo molto difficile. Ma il bomber per i biancocelesti non è l’unico che potrebbe saltare il derby.

Infatti in casa Lazio c’è un diffidato molto importante, ovvero Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è una pedina fondamentale della squadra di Maurizio Sarri, che ora si trova davanti a un bivio: schierarlo contro la Salernitana o lasciarlo in panchina per evitare un giallo pesante? La risposta la avremo oggi pomeriggio, perché Sarri ha sì dichiarato che non farà calcoli, però è inevitabile ragionare sull’esclusione di Milinkovic-Savic così da essere sicuri di averlo al derby.