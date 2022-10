Roma-Lazio, ufficiale: Sarri perde un “big” per squalifica

Roma-Lazio, ammonizione e beffa totale per Maurizio Sarri per il derby di domenica prossima.

Abbiamo in queste ore parlato dei prossimi impegni della Roma e, in generale, di quelle che potrebbero essere le ripercussioni dei prossimi risultati, decisivi quanto importanti non solo in Europa ma anche in campionato. Questo non solo alla luce dell’importanza assunta dalla partita di giovedì contro il Ludogorets ma anche di quelle che sono le prossime partite di Serie A, catalizzate dalla trasferta di domani in quel di Verona e destinate a proseguire domenica prossima contro la Lazio di Sarri.

Quest’ultima rappresenta certamente uno degli scogli più difficili ma al contempo attesi di questa fase finale di campionato prima del Mondiale, soprattutto alla luce di una classifica corta e di una dialettica Sarri-Mourinho lenitasi in quest’anno all’ombra del Colosseo da parte di entrambi ma comunque in grado di acuire ulteriormente il fascino di una classica del nostro campionato.

Roma-Lazio, Sarri perde Milinkovic-Savic per ammonizione

In vista di quest’ultima non erano arrivate buone notizie in casa Roma, laddove si è recentemente appreso dell’infortunio di Spinazzola che costringerà il 37 ad un forfait di almeno quindici giorni e che pone fine di fatto a quello che è l’anno calcistico e solare dell’ex Juventus. Importanti aggiornamenti erano in realtà arrivati anche sul fronte derby, in vista del quale Sarri aveva cercato di risparmiare Milinkovic-Savic, sul quale gravava una diffida.

per tale motivo, il 21 era stato lasciato in panchina nella prima parte di gara, salvo poi entrare nella delicata fase di gara della Lazio, vistasi rimontare del gol segnato nella prima frazione di gara e attualmente sotto di due reti, grazie anche alle beffe Candreva e Fazio. Il “dolore” maggiore riguarda però l’ammonizione del 21 serbo che di fatto costringe Sarri a rinunciare lui per la partita di domenica prossima.