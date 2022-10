Roma-Lazio, ansia Sarri per Milinkovic-Savic

Roma-Lazio, ansia Milinkovic Savic per Maurizio Sarri. Ecco tutti gli aggiornamenti in vista del derby di domenica prossima.

La stracittadina romana è certamente una delle più spettacolari e sentite del campionato tutto, in grado di emozionare e infiammare ancor di più gli animi di due tifoserie già di per sé molto calde e accomunate da una forte vicinanza alla squadra del proprio cuore. Se a ciò si aggiunge il fatto che da più di un anno a questa parte il derby di Roma è reso ancor più fascinoso dalle antiche e superate dialettiche nate in Premier League tra Sarri e Mourinho, si comprende bene come la partita del prossimo 6 novembre è destinata ad avere un’importanza tutt’altro che trascurabile.

Questo anche alla luce di una classifica corta in quasi ogni regione e che attualmente porta le due compagini ad essere intervallate da soli due punti, in attesa dei responsi di Lazio-Salernitana e delle delicata sfida di domani pomeriggio tra Pellegrini e colleghi contro l’Hellas Verona di Bocchetti. La partita di domani sarà da catalizzatrice di una settimana a dir poco importante all’ombra del Colosseo. Tre giorni dopo, sul prato dell’Olimpico, arriveranno infatti i bulgari del Ludogorets, prima della più volte citata e tanto attesa Roma-Lazio di domenica prossima.

Roma-Lazio, ansia Milinkovic Savic per il derby: la scelta di Sarri

Nella stessa giornata di Atalanta-Napoli e a due settimane di distanza da una domenica come quella scorsa, ricca di big match e caratterizzata dall’incrocio Sarri-Gasperini e Mourinho-Spalletti, la dialettica Mou-Sarri potrà finalmente infiammarsi. Il primo scontro della passata stagione sorrise al toscano ex Napoli, grazie ad una vittoria che sarebbe poi stata vendicata nell’ultima settimana di marzo con la doppietta di Abraham e la pennellata di Pellegrini. Senza richiamare troppo al passato e pensando, anzi, al presente, riportiamo qui un significativo aggiornamento, non sfuggito a molti.

Per la sfida con la Salernitana, Maurizio Sarri ha infatti deciso di far partire dalla panchina Sergej Milinkovic Savic, annoverato da anni nel corpus dei migliori centrocampisti d’Europa e certamente tra i perni della compagine biancoceleste. Contro i campani, Maurizio ha deciso di risparmiare almeno dal primo minuto il fuoriclasse serbo, sul quale grava una diffida che rischierebbe di essere pesantissima. Una scelta preventiva, finalizzata al tutelare il proprio 21 non solo per questioni fisiche ma soprattutto disciplinari.