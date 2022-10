Roma, il grande ex svela: “Ho un debole per Pellegrini”

A poche ore dal fischio d’inizio di Hellas Verona-Roma, le parole del doppio ex non passano di certo inosservate. Ecco quanto dichiarato.

Probabilmente il confronto del Bentegodi che opporrà i giallorossi di Mou agli scaligeri vale molto di più dei semplici tre punti in palio. Reduce dall’importante successo maturato in Finlandia contro l’HJK, la compagine giallorossa non vuole perdere terreno dal treno Champions.

Per ottenere questo risultato, sarà per forza di cose necessaria una prestazione maschia da parte dei capitolini, attenta e caparbia. Guai a sottovalutare la verve dei gialloblu, che sospinti dal proprio pubblico potrebbero trovare nuove motivazioni con cui creare dei grattacapi a Pellegrini e compagni. E proprio l’attuale capitano della Roma è stato uno dei temi toccati da Damiano Tommasi nel corso di un’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“.

Hellas Verona-Roma, Tommasi svela: “Pellegrini mi assomiglia in questo”

Alla domanda relativa al profilo di centrocampista delle due squadre nel quale si rivedesse, Tommasi ha prontamente risposto: “Cominciamo con il dire che sono tutti più forti di me. Poi ci sono calciatori che danno tutto sul piatto della prestazione, un po’ come facevo io. Penso a Faraoni o a Tameze. Nella Roma occupava il ruolo di Cristante? Per certi aspetti sì, ma lui è più bravo: ho un debole per Pellegrini, mi assomiglia in dinamismo ma con più qualità.”

Investitura importante da parte di Tommasi, che ha chiaramente incensato il centrocampo a disposizione di Mou, atteso da un altro banco di prova importante contro l’Hellas Verona, per venire a capo di una situazione nella quale sarà chiaramente messa sotto pressione.