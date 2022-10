Calciomercato Roma, l’accordo 🤝 è totale: c’è la firma ✍️

Pinto si sta preparando da tempo per l’annuncio di calciomercato della Roma che potrebbe arrivare durante la pausa per il Mondiale

Manca meno di un mese all’inizio del Mondiale in Qatar, con tutti i commissari tecnici delle Nazionali che si stanno preparando per affrontare al meglio la competizione. Purtroppo non ci sarà l’Italia, ma tanti protagonisti della Serie A partiranno per prendere parte alla kermesse. In quel periodo, la Roma si concentrerà sulla sua forma fisica e per farlo partirà per una tournée in Giappone, utile anche per far conoscere meglio il brand in Asia.

Mentre Mourinho e i suoi collaboratori penseranno a come tenere alti i giri nei giocatori rimasti a disposizione, Tiago Pinto penserà a come rinforzare la squadra. I due mesi di pausa permetteranno al general manager della Roma di operare sul calciomercato e di mettere a posto alcune questioni. Una in primis è quella legata ai rinnovi della rosa. Ci sono diversi giocatori che aspettano il prolungamento del contratto e quello che sta tenendo tutto incollati agli smartphone in attesa di un annuncio è senza dubbio Nicolò Zaniolo. L’attaccante numero 22 ancora non ha ottenuto il rinnovo e i romanisti stanno aspettando solo la sua firma. In attesa, però, c’è anche un altro protagonista per lo Special One.

Calciomercato Roma, rinnovo in arrivo per Cristante

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, durante la pausa per il Mondiale dovrebbe arrivare l’annuncio di rinnovo per Bryan Cristante. Il centrocampista numero 4 è uno dei giocatori preferiti da Mourinho, che non ha mai rinunciato a lui. Anche se nelle previsioni parte sempre dietro a tutti, è sempre in grado di ritagliarsi un posto da protagonista con il duro lavoro. Per questo lo Special One ne ha fatto uno dei giocatori più importanti della rosa, a cui non rinuncia tanto facilmente. Per questo motivo, nei prossimi mesi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del prolungamento fino al 2027 con uno stipendio di 3 milioni netti a stagione.