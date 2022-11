Calciomercato Roma, fulmine a ciel sereno Monchi: colpo gratis

Calciomercato Roma, il blitz di Monchi che fa saltare il banco: anche la Juventus potrebbe essere spazzata via.

Dopo un inizio altalenante, anche il pacchetto difensivo della Roma ha ritrovato quella stabilità che aveva permesso ai giallorossi, ad esempio, di alzare la Conference League. Guidato da uno Smalling in versione deluxe, tutto il reparto sembra aver recepito in maniera importante i diktat impartiti da José Mourinho.

Chiaramente lo sguardo di Tiago Pinto è rivolto non solo a quanto succede sul rettangolo verde, ma anche alle possibili ripercussioni in sede di calciomercato. Sotto questo punto di vista, non sono escluse novità intriganti a stretto giro di posta, soprattutto in difesa. Tra il serio ed il faceto, negli ultimi giorni della sessione estiva trasferimenti Mou aveva evidenziato in maniera un po’ “provocatoria” la possibile assenza di un altro centrale. Situazione foriera di possibili sviluppi, soprattutto se dovesse essere ceduto uno dei difensori attualmente in rosa.

Calciomercato Roma, il Siviglia fa sul serio per N’Dicka

Sotto questo punto di vista, sorprendono fino ad un certo punto i rumours rimbalzati nelle ultime ore. Secondo questi la Roma starebbe sondando con una certa insistenza il profilo di N’Dicka. Il centrale difensivo in forza all’Eintracht Francoforte, è legato al club da un contratto in scadenza nel 2023. Da almeno un anno e mezzo a questa parte, il difensore transalpino sta letteralmente giganteggiando, rendendosi protagonista di prestazioni che non sono di certo passate indifferenti. Il classe ’99 ha calamitato le attenzioni di Milan e Juve, ma non solo.

Stando a quanto evidenziato da Estadio Deportivo, infatti, anche il Siviglia si sarebbe iscritto con prepotenza nella lista delle pretendenti al roccioso e poliedrico difensore francese. Monchi ne apprezza lo strapotere fisico ed il senso della posizione, con gli andalusi che potrebbero affondare il colpo nelle prossime settimane per portare avanti i dialoghi con l’entourage del calciatore e chiudere l’operazione in vista dell’estate. Al momento si tratta di un’idea che, però, potrebbe prendere corpo in maniera importante nel corso dei prossimi giorni.