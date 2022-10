Calciomercato Roma, prestazioni super e ribaltone: Pinto nei guai

Calciomercato Roma, sono cambiate le priorità: Pinto si potrebbe trovare nei guai in merito ad una possibile operazione di gennaio

Priorità cambiate, almeno stando le informazioni che vengono riportate questa mattina dal Corriere della Sera edizione di Torino. E che riguardano, appunto, quelle che sarebbero le decisioni di mercato della squadra granata allenata da Juric che ieri sera ha battuto il Milan prendendosi tre punti di fondamentale importanza per il proprio cammino in Serie A.

Bene, come tutti sappiamo, la Roma ha già preso Solbakken che dal prossimo 1 gennaio si unirà al gruppo di Mourinho. L’attaccante, seguito dallo scorso anno da Pinto, finalmente arriverà alla corte di Mourinho. E quello che dovrebbe fargli spazio sotto il profilo numerico è Shomurodov. L’uzbeko, infatti, è in uscita e nel corso della scorsa estate s’è parlato non solo di un interesse del Bologna, ma anche del Torino, che segna con il contagocce, e che vorrebbe appunto rinforzare il proprio reparto avanzato con Shomu.

Calciomercato Roma, il Torino molla Shomu

Le notizie che appunto vengono riportate dal quotidiano questa mattina, mettono Pinto quasi con le spalle al muro. Il motivo è presto spiegato: i granata infatti avrebbero cambiato la propria strategia per gennaio mettendo nel mirino soprattutto un centrocampista e affidandosi così davanti a quelli che sono in rosa, soprattutto quel Pellegri che sta alzando il livello delle proprie prestazioni. Un problema, insomma, per il gm portoghese, che sperava soprattutto con i granata di poter trovare una soluzione per Shomu, anche perché l’accordo con il Bologna non è mai arrivato per via di qualche milione di euro sulla valutazione del cartellino.

Se Solbakken arriva, ci sarà comunque qualcuno che dovrà fargli spazio e l’indiziato, ovviamente, rimane Shomurodov. Anche se forse si dovrà trovare un’altra sistemazione.