Formazioni ufficiali Verona-Roma, la scelta 👀 su Abraham: conferma 💣 in mediana

Verona-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Mou in vista del confronto con gli scaligeri. Lo Special One non ha dubbi.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Hellas Verona-Roma, gara importante per i giallorossi, a caccia di punti preziosi dopo il KO rimediato contro il Napoli. La vittoriosa trasferta in Finlandia contro l’Helsinki non può e non deve essere trascurata, con i giallorossi che sono ritornati ad esprimere quel calcio che nel primo scorcio di stagione hanno spesso messo in mostra.

Vincere per guadagnare tre punti sulla Lazio, fermata dal KO contro la Salernitana, e lanciare un segnale importante a tutte le concorrenti per la Champions League. Questo e tanto altro è la sfida del Bentegodi tra Hellas e Roma, con i gialloblu che cercheranno di mettere in difficoltà i giallorossi con le armi a loro disposizione, galvanizzati da un pubblico capace di fare la differenza. Servirà un approccio importante da parte di Pellegrini e compagni, e proprio per questo Mou non ha alcuna intenzione di lasciare niente di intentato, e schiera la formazione che al momento gli fornisce più garanzie.

Hellas-Roma, Zaniolo dal primo minuto: Camara in mediana

In attacco spazio a Tammy Abraham: il bomber inglese agirà supportato da Zaniolo e Pellegrini. A centrocampo confermato Camara, affiancato da Cristante. Al posto dell’infortunato Spinazzola, spazio a Zalewski, con Karsdorp dirottato sulla fascia di sua competenza. Pacchetto difensivo confermato, con Mancini, Smalling ed Ibanez. Ecco l’undici completo:

ROMA (3-5-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Camara, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo; Abraham.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Hongla, Depaoli; Tameze, Kallon; Henry. All. Bocchetti.