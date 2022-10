Voti Verona-Roma, Abraham non si sblocca: favola Volpato

Hellas Verona-Roma, si è da poco conclusa la gara del Bentegodi tra gli uomini di Mourinho e quelli di Bocchetti.

Il subentrato tecnico campano veniva da una parentesi non proprio facilissima, complicata ulteriormente non solo dagli infortuni dell’ultimo periodo ma anche da una sconfitta con il Sassuolo che di fatto costringeva Faraoni e colleghi a far bene contro la compagine capitolina. Al contempo, Abraham e colleghi erano attesi da una prestazione di reazione dopo quella di domenica scorsa contro il Napoli e dopo aver ritrovato parte della fiducia contro l’Helsinki.

La trasferta finlandese sembrava aver riportato fiducia soprattutto a Tammy Abraham, reduce dal bel gol nel primo tempo e in generale da una prestazione nel complesso positiva. L’inizio della partita è stata invece tutt’altro che in discesa per il 9 di Mourinho, distintosi per l’aver sciupato una grande occasione a portiere battuta, precedente di pochi minuti rispetto ad una non meno limpida possibilità su calcio piazzato.

Hellas Verona-Roma, i voti

Nella prima frazione di gara è praticamente successo di tutto tra le fila giallorosse, come evidenziato non solo dalle due su citate occasioni capitate sui piedi e la testa di Abraham ma anche i diversi consulti del Var che non hanno cancellato il gol dei padroni di casa ma che si è poi rivelato decisivo per l’espulsione di dopo il brutto fallo di Dawidowizc su Zaniolo, pochi minuti dopo il gol del polacco.

Nel secondo tempo, dopo le reiterate difficoltà incontrate nel provare a penetrare la difesa avversaria, la compagine di Mourinho è riuscita a imporsi per 3 a 1.

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6.5, Ibañez 6.5; Karsdorp 6.5, Cristante 5.5, Camara 7, Pellegrini 5.5, Zalewski 5.5; Zaniolo 6.5; Abraham

El Shaarawy 6.5 Volpato 8 Matic 6.5