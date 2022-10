Verona-Roma, goal divorato e tifosi furiosi: “Scherzo di Halloween”

Verona-Roma, la clamorosa occasione non sfruttata da Abraham fa subito il giro del web. Ecco le reazioni social più intriganti.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Hellas Verona-Roma, con gli scaligeri ed i giallorossi che hanno chiuso la prima frazione di gioco sul risultato di 1-1: a Dawidowicz, poi espulso, ha risposto Zaniolo.

Nei primi 20 minuti di gioco gli ospiti hanno dato la sensazione di poter gestire la gara a proprio piacimento, giostrando bene i ritmi della gara, sfiorando il goal in un paio di circostanze. In una di queste occasioni, Abraham è andato vicinissimo alla rete, ben imbeccato da Karsdorp. L’attaccante inglese, dopo aver aggirato Montipò dribblandolo velocemente, non è riuscito ad insaccare. La conclusione del bomber della Roma è terminata incredibilmente a lato: errore piuttosto evidente dell’attaccante giallorosso, che avrebbe potuto indirizzare in maniera importante la contesa. Epilogo che ha fatto immediatamente il giro dei social, che sono subito diventati cassa di risonanza del diffuso malcontento dei tifosi, a cui non è andato giù l’errore del proprio attaccante. Sono tanti i messaggi dei supporters della Roma che non si capacitano del goal divorato da Abraham:

Altro gol mangiato da Abraham piango — Maldinismo (@GiovaB95) October 31, 2022

Abraham 💀💀💀 — eternal (@Not_Eternal2) October 31, 2022