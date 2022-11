Calciomercato Roma, la rivelazione: “Una big ha chiamato Mourinho”

Spunta un retroscena sul tecnico della Roma, José Mourinho. Arriva la rivelazione sullo ‘Special One’: “Una big lo ha chiamato”

La Roma ha scelto Mourinho per il suo futuro e il portoghese ha scelto la capitale. Una scelta reciproca che già nel primo anno alla guida dei giallorossi ha portato risultati importanti. Infatti la Roma sotto la guida di Mourinho ha vinto la Conference League, primo trofeo alzato in cielo dopo 14 anni di astinenza, e per giunta europeo. Il contratto di Mourinho con la Roma per ora ha scadenza 2024, ma è ancora presto per parlare di futuro.

Ciò che sorprende l’ambiente romanista in queste ore è invece legato al passato di José Mourinho, quando aveva appena deciso di legarsi alla Roma. Avrebbe potuto scegliere un altro top club europeo.

Calciomercato Roma, la rivelazione di Futre su Mourinho: “Avrebbe potuto scegliere il Real Madrid”

Un anno e mezzo fa, lasciando tutti di stucco, la Roma annunciava José Mourinho come nuovo allenatore. Una scelta importante, anche a livello economico, che ha subito ripagato con un trofeo. Proprio sul quella scelta del tecnico portoghese spunta un retroscena importante.

Infatti ai microfoni di ‘SerieAnews.com’, l’ex campione portoghese Paulo Futre ha svelato un retroscena sull’approdo di Mourinho alla Roma: “Ha detto di no al Real Madrid quando Zidane è andato via. Mourinho aveva già firmato con la Roma, qualcuno lo ha chiamato ma ha preferito i giallorossi e il loro progetto, a cui crede dal primo momento”. Dunque arriva un ‘ennesima conferma di quanto lo ‘Special One’ abbia creduto, e creda ancora, nel progetto della Roma.