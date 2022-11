Calciomercato Roma, sfida da 20 milioni con la Juve💸 : è un pallino di Sarri 🤭

Calciomercato Roma, erede da 20 milioni e lotta serrata in Serie A e non solo. Gli ultimi aggiornamenti.

Dopo aver agguantato meritatamente i tre punti in quel di Verona, gli uomini di Mourinho sono attesi dagli ultimi impegni di una parentesi stagionale destinata ad avere un peso e una valenza di importanza tutt’altro che esile. Questo non solo alla luce di un derby “snobbato” da Mourinho dopo la partita di ieri ma anche per una partita con il Ludogorets in programma dopodomani e destinata a sentenziare quello che sarà il cammino europeo dei capitolini.

L’obiettivo dei neovincitori della Conference League è quello di restare nella competizione Uefa, senza scendere nella comunque rispettata cadetteria continentale, concentrandosi al contempo su un percorso in campionato che, fatta eccezione per qualche delusione, ha comunque permesso ai capitolini di raggiungere una posizione nobile e tutt’altro che scontata, alla luce soprattutto dei numerosi infortuni.

Calciomercato Roma, sfida a Lazio e non solo per Vicario: 20 milioni!

Come più volte evidenziato, c’è poi la questione calciomercato, destinata ad avere un’ingerenza tutt’altro che trascurabile anche e soprattutto a partire dal prossimo gennaio. Come ammesso dallo stesso Mourinho, il primo mese del nuovo anno avrà una centralità non solo per la campagna acquisti ma anche per i recuperi dei diversi infortunati sui quali Mourinho non ha potuto fin qui contare in modo continuativo. Restando nell’ottica di mercato, inoltre, giungono significativi aggiornamenti da parte delle penne de “Il Tirreno”.

Quest’ultime si sono espresse su uno dei profili della Serie A in grado di generare maggiore attenzione, Guglielmo Vicario. Il giovane e valoroso portiere dell’Empoli, riscattato dal Cagliari per 10 milioni di euro, è finito anche in ottica giallorossa alla luce dell’età non più tenera di Rui Patricio. Su di lui, oltre che Juventus e Galatasaray, anche Fiorentina e Lazio (che lo hanno cercato nei mesi precedenti). I toscani hanno però preso una posizione ben definita, attribuendo al proprio numero uno un valore di mercato di 20 milioni di euro.