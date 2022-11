Roma-Ludogorets, come vederla in diretta tv in chiaro o streaming gratis

Roma-Ludogorets, diretta tv e streaming gratis per la gara di Europa League, cruciale per decretare il prosieguo europeo di Pellegrini e colleghi.

Dopo essersi costruiti uno status europeo importante e non riconosciuto solamente da un corpo di elitari non in grado di ammettere e riconoscere lo spessore del percorso in Conference lo scorso anno, i giallorossi non hanno certamente fatto benissimo in Europa League fino a questo momento. A differenza delle tante delusioni del passato, in realtà, la squadra capitolina si è in questi anni distinta per nobili prestazioni e cammini nelle competizioni Uefa tutt’altro che snobbabili.

Basti pensare alla ben nota annata con Di Francesco, fautore di un cammino in Champions League arrestatosi forse anche immeritatamente alle semifinali della massima competizione europea contro il Liverpool. A ciò si aggiunga l’eliminazione dall’Europa League con Fonseca, contro un Manchester United arrivato al posto dei giallorossi nella finale contro il Villarreal. Il trionfo dello scorso anno contro il Feyenoord, come detto, non è stato assolutamente scontato o semplice e ha comunque proiettato i giallorossi in una dimensione diversa.

Roma-Ludogorets, diretta tv e streaming gratis: come seguire la gara

Come più volte sottolineato, il 25 maggio deve essere il punto di partenza o, comunque, lo stop più importante di un percorso iniziato due anni fa e destinato a proseguire degnamente, in Serie A e in campo europeo. Ciò che va sottolineato, però, è il fatto che i capitolini abbiano palesato fin qui diverse difficoltà in Europa League, vincendo solamente due delle cinque gare fin qui disputate e trovandosi adesso costretti a vincere contro il Ludogorets per strappare un pass che permetta di restare in questa competizione anche dopo la sosta in Qatar.

Senza fare troppe previsioni su una gara delicata e cadente in una fase molto importante per la Roma, sottolineiamo qui come la partita sarà fruibile anche in diretta tv in chiaro e streaming gratis. Oltre che ad essere trasmessa da Dazn e Sky, si potrà seguire infatti Roma-Ludogorets anche su TV8 e sul suo canale di diretta streaming.