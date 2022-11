Calciomercato Roma, eliminazione e rivoluzione: costretti a vendere

Calciomercato Roma, eliminazione e rivoluzione: il club costretto a vendere già a gennaio e giallorossi che ne potrebbero approfittare

Eliminazione e rivoluzione. Clamorosa. Sì, perché non solo è stato fatto fuori dalla Champions League ma anche dall’Europa League. Mai visto prima d’ora. Eppure è stato questo il destino dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che con la sconfitta contro il Porto di ieri sera ha toccato forse il punto più basso da quando il tecnico argentino siede sulla panchina dei Colchoneros.

E i processi in Spagna sono già partiti, ovviamente. Con la sensazione che a gennaio ci possa essere quella che sarebbe una vera e propria rivoluzione. Non solo perché sembra giunto al capolinea il progetto tecnico, ma anche per dei costi che senza Europa sono difficili da affrontare. In tutto questo ne potrebbe pure approfittare la Roma con Pinto che guarda con interesse a quello che potrebbe succedere dalle parti di Madrid.

Calciomercato Roma, rivoluzione Atletico Madrid

I nomi che circolano da un poco di tempo dalle parti di Trigoria sono due: Rodrigo De Paul e Saul Niguez. Il primo, comunque, non interesserebbe solamente ai giallorossi, ma anche alla Juventus. Il costo del cartellino non è in saldo, in questo caso, visto che si parla di una cifra che si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro. Forse troppi per le casse giallorosse, che però, sempre in casa Atletico, pensano all’altro centrocampista, quello che i Colchoneros potrebbero spedire in prestito.

Saul Niguez infatti, dopo essere rientrato da sei mesi al Chelsea dove non ha lasciato il segno, è di nuovo in uscita: avendo un contratto in scadenza ancora molto in là nel tempo, la situazione potrebbe intrigare la Roma che lo potrebbe richiedere a titolo temporaneo. La notizia di questa rivoluzione è riportata da fichajes.net.