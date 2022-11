La vittoria di Verona ha rilanciato le ambizioni di alta classifica della Roma che a tre giornate dalla sosta del campionato per i Mondiali in Qatar si trova in piena zona Champions League. Nonostante le mille difficoltà, Mourinho è riuscito finora a tirare fuori il massimo. I numerosi infortuni – su tutti quelli di Wijnaldum e Dybala – e lo scarso rendimento in zona gol degli attaccanti (su tutti Abraham) sono problemi superabili.

