Calciomercato Roma, annuncio ufficiale dell’agente: “Lo faremo a gennaio”. Possibile svolta per Pinto nei prossimi mesi

Una svolta per gennaio. Una svolta che potrebbe far sorridere Pinto che in attacco, dopo l’arrivo di Solbakken, deve cedere qualcuno. E quel qualcuno porta il nome di Shomurodov, ormai completamente fuori dai piani di José Mourinho che ha deciso, vedendo anche quelle che sono le ultime scelte dello Special One, di puntare sul baby Volpato. E i fatti stanno dando ragione allo Special One.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un possibile interesse del Torino per il giocatore uzbeko. Ma poi anche in casa granata le cose sono cambiate con Juric che avrebbe deciso di puntare tutto su Pellegri che ha alzato il livello delle proprie prestazioni. Quello che poteva sembrare comunque un bel guaio per Pinto, potrebbe diventare invece un’opportunità, soprattutto per quelle che sono le parole dell’agente di Shomu che ha rilasciato un’intervista a sport-express.ru. Dove ha fatto un quadro della situazione del proprio assistito.

Calciomercato Roma, svolta Shomurodov

Senza troppi giri di parole l’agente dell’uzbeko ha spiegato che lui e il suo assistito si guarderanno intorno nel prossimo mese di gennaio per capire se ci sono possibilità di una partenza. Anche perché il calciatore non vuole rimanere a guardare a giocare gli altri. E in tutto questo, dall’Inghilterra, rimbalza anche la voce di un possibile nuovo interessamento del Wolverhampton, alle prese con problemi in attacco. Problemi che il club di Premier League potrebbe cercare di risolvere con il giallorosso. E sarebbe questo un sospiro di sollievo per Pinto, che farebbe così spazio al colpo Solbakken ormai chiuso.

Insomma, l’addio di Shomu a gennaio rimane una delle priorità della Roma. Soprattutto dopo l’esplosione di Volpato. Mou ormai ha preso una decisione.