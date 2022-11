Roma-Lazio, ultim’ora Immobile: recupero lampo per l’attaccante di Sarri. Le ultime notizie che arrivano direttamente da Formello

Corsa contro il tempo per il derby. Anche perché il Mondiale non c’è e allora a differenza della situazione che ruota attorno a Paulo Dybala, Ciro Immobile si può pure permettere di forzare i tempi e cercare quello che sarebbe un vero e proprio miracolo. L’infortunio che ha colpito l’attaccante della Lazio sembrava averlo messo fuori dai giochi non solo per la stracittadina di domenica, ma anche per il resto dell’anno. Oggi invece stiamo qui a parlare di un giocatore che sembra stia bruciando le tappe e che clamorosamente potrebbe tornare a disposizione per domenica pomeriggio.

Le immagini che arrivano da Formello infatti parlano chiaro. Immobile – così come riportato da LaLazioSiamonoi – ha ripreso a correre, al piccolo trotto ovviamente, e spera di essere a disposizione almeno per la panchina. Poi, l’attaccante della nazionale si ferma anche a parlare con Maurizio Sarri mentre i suoi compagni forzano in vista della gara di domani di Europa League.

Roma-Lazio, Immobile corre e spera

Insomma, Immobile potrebbe esserci a differenza di Milinkovic-Savic che s’è beccato il giallo – le polemiche continuano ma molti dimenticano il rosso a Pellegrini lo scorso anno prima appunto del derby – e che sarà squalificato per una partita che potrebbe svoltare la stagione della Roma. Sarri ci spera, ovviamente, ma sa benissimo inoltre che Immobile non potrà mai essere nelle migliori condizioni possibili. Ma sinceramente è già tanto vederlo correre in questo momento dopo il problema muscolare che lo ha colpito contro l’Udinese. Vedremo se ci saranno delle novità, che potrebbero anche venire fuori dalla conferenza stampa del tecnico laziale in vista della gara di domani.