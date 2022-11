Roma-Lazio, incubo Orsato: mai un derby vinto e quella “lunga storia” con Mou

Roma-Lazio, arbitra Orsato: con lui mai un derby vinto e quella “lunga storia” con José Mourinho

Sarà Orsato a dirigere il derby Roma-Lazio in programma domenica sera all’Olimpico. La designazione ufficiale è arrivata pochi minuti fa. Gli assistenti del fischietto veneto saranno Meli e Peretti. Mentre il quarto uomo è Colombo. Al Var la scelta dell’Aia è ricaduta su Mazzoleni, mentre l’Avar sarà Paganessi. Quella di domenica pomeriggio sarà la quarta uscita nella massima serie, quest’anno, per Orsato.

Orsato non evoca buoni ricordi alla Roma. Infatti è l’arbitro che ha diretto quella gara contro la Juventus dove è stato fermato Abraham un attimo prima di spedire alle spalle di Szczesny per assegnare un calcio di rigore per un fallo dello stesso portiere ai danni di Mkhitaryan. Rigore che poi Veretout ha sbagliato, facendo rimarcare così un errore clamoroso dell’arbitro sicuramente più esperto della Serie A.

Roma-Lazio, ecco i precedenti di Orsato e la storia con Mourinho

In questa stagione sarà il primo incrocio con la Roma per Orsato, mentre lo stesso ha già diretto la Lazio nella sfida che la squadra di Sarri ha vinto contro la Cremonese senza nessun problema. Orsato inoltre ha già diretto un derby negli ultimi anni, quello del 15 gennaio del 2021 quando la Lazio ebbe la meglio 3-0 sulla Roma.

Infine c’è anche una dichiarazione di Mourinho relativa a quando il tecnico giallorosso allenava il Chelsea. Dopo un pareggio contro il Maribor lo Special One uscì con questa dichiarazione: “Orsato? Ho una lunga storia con questo arbitro da quando allenavo in Italia, ma non voglio parlare di lui”.