Sedicesimi Europa League: UFFICIALE, le retrocesse dalla Champions

Da poco si sono conclusi i match di Champions League: ecco le squadre che retrocedono ai sedicesimi di Europa League.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di un Roma-Ludogorets assolutamente decisivo per le sorti europee degli uomini di Mourinho, che con un successo acciufferebbero il secondo posto nel proprio girone, alle spalle del Betis Siviglia.

Nel caso in cui Pellegrini e compagni dovessero centrare il bersaglio grosso, si qualificherebbero per i sedicesimi di Europa League, dove affronterebbero una delle squadre retrocesse dalla Champions. Nel novero delle papabili candidate non figura la Juventus che, benché abbia terminato la fase a gironi al terzo posto, chiaramente non potrà sfidare la Roma ai sedicesimi. Gli uomini di Allegri, che pure hanno espresso un buon calcio allo Stadium contro il Psg, sono riusciti a mantenere la propria posizione a discapito del Maccabi, travolto dal Benfica.

Oltre alle già “retrocesse” Barcellona, Bayer Leverkusen, Sporting, Siviglia ed Ajax, nella notte si è aggiunto anche il Salisburgo, spazzato via dal Milan. Nel pomeriggio, invece, era stato emesso un altro verdetto: disputerà i sedicesimo di Europa League anche lo Shakhtar. Lo spauracchio è rappresentato inevitabilmente dall’ostacolo Barça, da evitare a tutti i costi. Si tratta di squadre tecnicamente molto valide, ma che per un motivo o per un altro non sono riuscire ad imporre con efficacia il proprio gioco, o magari a riuscire quella continuità di rendimento che ci si aspettava. Chiaramente la Roma prima di guardare a questo traguardo, è atteso dallo scoglio Ludogorets: una gara da prendere con le molle, nella quale sarà fondamentale l’approccio iniziale.