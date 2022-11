TV PLAY | Roma, la ‘carezza‘ di Branca a Mou: “Lo vedo benissimo lì”

Le parole di Marco Branca a TV PLAY sull’operato di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Ecco quanto dichiarato.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Roma-Ludogorets, gara di cruciale importanza per il proseguo della campagna Europea degli uomini di José Mourinho, che contro i bulgari non possono permettersi passi falsi.

Pellegrini e compagni si presentano alla sfida di Europa League dopo l’importantissima vittoria maturata sul campo dell’Hellas Verona, che ha catapultato i capitolini in piena corsa per il treno Champions League. Anche nella trasferta del “Bentegodi” il contributo di Mou è stato evidente. La gestione oculata delle scelte, la pazienza con la quale la propria creatura è stata capace prima di rimontare e poi di ribaltare l’iniziale svantaggio non possono passare inosservate. Come ribadito a più riprese dallo Special One, quello che sta attraversando in questo momento la Roma è un periodo nel quale bisogna “sopravvivere”, alla luce delle tante defezioni che stanno letteralmente falcidiando l’organico giallorosso. Motivo per il quale, l’operato di Mou spicca ancora di più, in tutta la sua originalità.

Roma, le parole di Branca a TV PLAY

La sensazione che la Roma abbia imboccato la giusta strada sotto l’egida del tecnico lusitano è percepita anche da Marco Branca. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, l’ex dirigente dell’Inter ha così commentato l’operato di Mou nella Capitale: “Lo giudico molto positivamente, anche perché come è Roma, una piazza particolare e passionale. Credo che quest’opportunità sia arrivata per lui al momento giusto. Sta provando a costruire una mentalità vincente e di sicuro, con un po’ di tempo ci riuscirà. Lì lo vedo benissimo.”