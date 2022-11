Calciomercato Roma, triplo intreccio Barcellona: effetto domino e doppio addio

Calciomercato Roma, triplo intreccio con il Barcellona che non molla la presa per un elemento che interessa ai giallorossi. Occhio all’affetto domino

Da un po’ di tempo vi raccontiamo di quelli che sono gli obiettivi della Roma per la prossima stagione. Ma anche per gennaio, ovviamente, quando Pinto sarà chiamato a piazzare qualche colpo di mercato soprattutto in difesa. Dietro, infatti, la squadra di Mou ha delle evidenti lacune che devono essere chiuse. Sia centralmente – soprattutto – che sugli esterni.

Ed è proprio sulle corsie laterali che l’interesse giallorosso da diversi mesi va verso una direzione ben precisa. Quella che porta a Dalot del Manchester United. Il giocatore portoghese, che Mou conosce bene, è uno degli obiettivi per la prossima annata, soprattutto perché va in scadenza e potrebbe quindi arrivare a Trigoria a parametro zero. Ovviamente per lo stesso motivo, non considerando quelle che sono le indubbie qualità tecniche, piace a tanti club europei. La Juve ci ha pensato in Italia e il Barcellona in Spagna ci pensa con un interesse che sembra crescere di settimana in settimana per via di quelle che sono le richieste di Xavi.

Calciomercato Roma, intreccio triplo con Barcellona

E proprio con i catalani l’intreccio potrebbe essere triplo. Oltre allo stesso obiettivo che arriva dalla Premier League, dalle parti della Catalogna sono convinti di poter rinunciare a quelli che al momento occupano la corsia destra della truppa di Xavi. Sia Sergi Roberto che Bellerin infatti non convincono il tecnico spagnolo così come riportato da fichajes.net. Ed entrambi sono in scadenza di contratto con le rispettive trattative di rinnovo che al momento si sono arenate. Ora appare chiaro che i profili potrebbero pure interessare – di nuovo – a Tiago Pinto, che già in passato, per entrambi, ci aveva fatto più di un pensiero. Insomma, potrebbe scattare un vero e proprio effetto domino.