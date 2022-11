Calciomercato Roma, addio dopo un anno: Pinto incassa con lo scambio

Calciomercato Roma, tempo di anticipare gli scenari in vista della sessione di trattative invernali. L’addio dopo una stagione fa incassare Pinto

La Roma questa sera torna in campo allo stadio Olimpico. La squadra di José Mourinho ospiterà i bulgari del Ludogorets nella sesta ed ultima giornata del Gruppo C di Europa League. Giallorossi chiamati alla vittoria, unico risultato utile per evitare la retrocessione in Conference League. Solo quattro gare separano la Roma dalla lunga pausa di metà novembre per il Mondiale in Qatar. Al momento di tornare in campo sarà già tempo di immergerci ufficialmente nella sessione invernale di calciomercato. Tiago Pinto può sfruttare un assist dalla rivale in Serie A.

Solo quattro gare separano la Roma dalla lunga sosta invernale, tre delle quali si giocheranno allo stadio Olimpico. E la prima sfida, in programma questa sera alle ore 21, è già da dentro o fuori per la stagione dei giallorossi. La Roma attende il Ludogorets per l’ultima giornata del Girone C di Europa League. Dopo la sfida con i bulgari in Europa sarà il momento di pensare ad un appuntamento atteso tutto l’anno, il primo di derby stagionale contro la Lazio di Maurizio Sarri. Nel frattempo si anticipano diversi scenari di calciomercato invernale, uno tira in ballo l’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta.

Calciomercato Roma, Marotta fa incassare anche Pinto: scambio con Gosens

La squadra nerazzurra è riuscita a centrare la qualificazione agli ottavi di Champions ed è in ripresa in campionato. Ma in vista della sessione invernale di calciomercato c’è un addio dopo soli dodici mesi che potrebbe concretizzarsi. Parliamo della posizione di Robin Gosens, esterno mancino ex Atalanta che non sta convincendo a pieno in casa Inter. Il tedesco potrebbe infatti essere utilizzato come pedina di scambio da Marotta per arrivare a Patrik Schick. Secondo quanto riportato dal sito Calciomercatoweb.it, il club milanese sta pensando di riportare in Serie A l’ex numero 14 della Roma. Attaccante ceco su cui la squadra giallorossa detiene ancora una percentuale sulla futura rivendita del Bayer. L’operazione imbastita dall’Inter potrebbe quindi regalare liquidità inattesa a Tiago Pinto in vista della sessione invernale di claciomercato.