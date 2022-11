Roma, amichevoli in Giappone: il calendario ufficiale

La Roma ha ufficializzato il calendario delle amichevoli in Giappone. La squadra giallorossa durante la lunga sosta per il Mondiale volerà in estremo Oriente.

La Roma è attesa dagli ultimi quattro appuntamenti sul campo prima della lunga sosta invernale. La squadra giallorossa tornerà questa sera a giocare allo stadio Olimpico, per l’ultima giornata del girone C di Europa League. Sfida da dentro o fuori per la squadra di José Mourinho quella contro il Ludogorets. Solo in caso di vittoria la squadra giallorossa staccherebbe il pass per i sedicesimi di finale della competizione europea, in caso contrario sarà retrocessione in Conference League. In previsione della sosta per il Mondiale la Roma volerà in Giappone per una tournée invernale, ecco come seguire la squadra giallorossa.

Quattro gare dividono la Roma dalla pausa per il Mondiale in Qatar. Per la prima volta la competizione intercontinentale si giocherà d’inverno e la stagione calcistica è stata completamente stravolta nel calendario. I ritmi serrati fanno entrare le competizioni europee nel vivo da subito e la Roma è attesa dal primo crocevia della stagione. La sfida di questa sera contro il Ludogorets è da dentro o fuori per la Roma in Europa League, solo in caso di vittoria la squadra giallorossa conquisterebbe il secondo posto del gruppo C dietro al Betis. José Mourinho ha chiamato all’appello i tifosi, servirà l’Olimpico delle grandi occasioni per evitare la retrocessione in Conference League.

In viaggio con la Roma in Giappone: amichevoli e biglietti sul sito

E lo stadio Olimpico risponderà presente anche questa sera, tutto esaurito l’impianto casalingo in vista della gara dei giallorossi. Ed in queste ore la Roma ha comunicato ufficialmente il programma della tournée in Giappone prevista durante la sosta invernale. Tramite comunicato ufficiale la società giallorossa ha messo in vendita sul proprio sito i biglietti per volare in estremo Oriente al fianco della squadra di José Mourinho. La Roma svolgerà la tournée nel paese asiatico dal 22 al 29 novembre e affronteranno il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre e lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium il 28 novembre. Il prezzo bloccato per i primi giorni d’offerta è di 6000 € a persona per l’esperienza, in seguito salirà a 7000 €.