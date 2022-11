Roma, infortunio ❌ Dybala: annuncio 🚨 ufficiale

La Roma aspetta Paulo Dybala, ma non è la sola. Dopo l’infortunio la ‘Joya’ spera di rientrare il prima possibile: arriva l’annuncio ufficiale

La Roma ha perso il suo migliore giocatore un mese fa nella partita contro il Lecce, quando Paulo Dybala calciando il rigore decisivo si è dovuto fermare uscendo subito dal campo. L’argentino ha riportato la lesione del retto femorale, che lo costringe a rimanere fuori dal campo per diverso tempo, mettendo a rischio anche la sua partecipazione al Mondiale in Qatar con l’Argentina.

Proprio sul ritorno della ‘Joya’ è arrivato un annuncio ufficiale che per il giocatore è una doccia gelata. Il Mondiale con l’Argentina ora si complica dopo le parole del commissario tecnico Scaloni.

Scaloni chiaro sui convocati per il Mondiale: “In Qatar solo chi è in grado di giocare dalla prima partita”

Sta lavorando tanto Paulo Dybala per tornare a disposizione il prima possibile. Circa cinque ore di lavoro al giorno a Trigoria per cercare di recuperare dall’infortunio che lo mette in dubbio anche per il Mondiale in Qatar. Ovviamente il primo obiettivo della ‘Joya’ è proprio quello di volare in Qatar con la ‘Seleccion’, però le parole di Scaloni non sono confortanti per lui al momento.

Infatti il tecnico dell’Argentina in un’intervista al canale ufficiale della Federazione argentina ha dichiarato: “Andrà in Qatar solo chi è in grado di giocare la prima partita. Per comunicare la lista aspetteremo fino alla fine”. Parole che dunque fanno tremare Dybala, che però vedendo la tabella di marcia potrebbe anche riuscire a recuperare a pieno per la prima partita, magari anche per l’ultima di campionato con la Roma, anche se difficilmente vorrà rischiare in quel caso.