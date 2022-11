Roma-Lazio, Tare accende il derby: “La prima volta in vita mia”

Roma-Lazio, Igli Tare accende il derby. Il diesse dei biancocelesti ha parlato a Sky e ha detto la sua: “Mi sono arrabbiato tantissimo”

Igli Tare accende il derby di domenica prossima alle 18 all’Olimpico. Una partita assai importante non solo per la classifica ma come si sa anche perché può davvero indirizzare la stagione. Non si arriva tranquilli a questa sfida, soprattutto dopo le polemiche per il cartellino giallo che ha tolto di mezzo Milinkovic-Savic. Un’ammonizione pesante, che ha portato pure Sarri a non commentare perché “altrimenti mi prendo sei mesi di squalifica” aveva detto l’allenatore.

Bene, a parlare invece ci ha pensato il dirigente che di certo non si tira indietro quando c’è da attaccare qualcuno. Ricordate sì la “coppa dei perdenti” definita l’Europa League della Roma vero. Adesso ha preso la parole su Milinkovic. “Mi sono arrabbiato tantissimo – ha detto a Sky – e abbiamo cercato di gestire la situazione prima della partita nel migliore dei modi. Ma come ha detto Sarri è la prima volta durante tutta la carriera che un giocatore che porta palla si prende un cartellino giallo”.

Roma-Lazio, le parole di Tare

Non contento Tare ha poi continuato: “L’arbitro alla fine della partita parlava addirittura di cartellino rosso. Ma o cinquantamila hanno visto un’altra partita o è stato lui più bravo di qualcun’altro. Nel primo tempo – ha aggiunto – c’è anche stata una clamorosa entrata su Lazzari dove potevano essere gli estremi per un cartellino rosso e invece non è stato nemmeno ammonito”. “Non meritava Sergej di saltare il derby” ha concluso.

Insomma, la decisione di Manganiello non va giù dalle parti di Formello. E tiene ancora banco in casa biancoceleste a pochi giorni dalla sfida che molto spesso vale una stagione” intera.