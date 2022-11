Roma-Ludogorets, pazienza finita: “Via subito”

Roma-Ludogorets, pazienza finita per i tifosi della squadra giallorossa che si sono scatenati sui social: “Via subito”

Il primo tempo all’Olimpico è finito e la Roma è sotto uno a zero. Un gol di Rick al 42esimo ha mandato avanti gli ospiti. Una squadra disattenta, quella giallorossa, che ha permesso alla truppa ospite di andare avanti. Rick s’è fatto cinquanta metri di campo palla al piede e poi ha battuto Rui Patricio.

Una squadra scollata quella giallorossa, che paga anche, e come sempre, la poca verve realizzativa lì davanti con Belotti che non si trova con Abraham e che non riesce in nessun modo a incidere. Ed è proprio l’ex attaccante del Torino arrivato in estate a parametro zero, ad essere nel mirino dei tifosi.

Roma-Ludogorets, tifosi contro Belotti

“Belotti è un fantasma, stiamo giocando con uno in meno” dice un utente sui social. E non è l’unico che chiede a Mou di mettere subito in campo Zaniolo nella ripresa per ribaltare una partita decisiva per il futuro europeo della Roma in questa stagione. “Belotti sembra un ex giocatore” sottolinea su Twitter un tifoso giallorosso. Un altro invece cerca nei molteplici infortuni subiti nel corso degli ultimi anni una giustificazione a quello che sta vedendo questa sera. Fatto sta che la Roma è chiamata al ribaltone. In ogni caso, Mou, ha ascoltato i tifosi. Dall’inizio del secondo tempo fuori Belotti, appunto, e dentro Zaniolo. Oltre a Volpato e Cristante per Karsdorp e Camara.