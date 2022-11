Roma-Ludogorets, ansia derby e appello ai tifosi di Mou: “Va rispettato”

Roma-Ludogorets, queste le parole di Mourinho al termine dell’importante e decisiva gara di Europa League.

Quest’ultima, come ormai noto da tempo, avrebbe sentenziato la squadra approdante alla fase successiva di questo percorso che, sin dallo scorso anno, José Mourinho aveva lasciato intendere di voler onorare. Il concetto era stato rimarcato dallo stesso Special One nei giorni precedenti, quando si era detto unicamente concentrato sulla sfida al Ludogorets, senza nascondere il suo anelito al voler restare in Europa League ed evitare la discesa in Conference League.

A ciò si aggiungano anche alcuni dettagli passati e non sfuggiti. Si pensi infatti al commento del mister sotto il post Instagram di Tammy Abraham dopo la vittoria europea dello scorso 25 maggio, a circa un anno di distanza dalla vittoria del numero 9 in Champions League con la casacca del Chelsea. “Missing the Europa League” aveva commentato un sornione ma non poi così scherzoso José, il cui percorso continentale non è stato comunque dei migliori.

Roma-Ludogorets, le parole di Mourinho su Volpato e Vina

Dopo lo scacco con il Betis e quello con i bulgari all’andata, il campo ha stasera sentenziato……

Questo il commento di Mourinho a riguardo. “Partita veramente difficile. Sanno giocare e hanno giocatori di qualità e non è una squadra facile da affrontare ma nel secondo tempo le qualità di zaniolo e i cambiamenti ci hanno aiutato. Il gol è arrivato ma dobbiamo giocare e gestire meglio visto che affronteremo ai playoff squadre di livello superiore ma era una questione di orgoglio superare questo girone. Adesso arrivano gli squali”.

“Non solo Volpato, sono tutti intoccabili in quanto atteggiamento. Devo però dire che devono rispettare Vina, in casa ci sono dei rumori che non lo aiutano. È un calciatore serio ed esemplare. Il prossimo step di Volpato sarà poter giocare anche quando la squadra avrà bisogno di difendere. Mantiene creatività e ha la mia fiducia ma quando siamo senza palla è dura con lui in campo”.

“Mi fa piacere giocare i giovani ma se mettiamo elementi non preparati o senza qualità non ha senso. L’obiettivo è farli crescere, non solo metterli per creare statistiche. Ricordiamo che Volpato è entrato in momenti in cui avevamo bisogno di gol e di qualità. È ancora anarchico e deve crescere nel saper giocare senza palla però oggi avevamo bisogno che chiudesse maggiormente il centrocampo e raddoppiasse ma è una cosa che ancora non conosce molto bene. È sempre un piacere vedere questi giovani, anche come sta accadendo alla juventus. Mi è capitato di lanciare giovani come Varane e Casemiro ed è bello vedere poi quando raggiungono determinati obiettivi”.

“Continuare in Europa League è una questione di orgoglio e l’obiettivo non era quello di andare in Conference per entrare nel corpo delle favorite. Forse non siamo ancora attrezzati per vincere come l’anno scorso, non lo so ancora ma vediamo. Devo dire che abbiamo reagito bene nelle due partite dopo aver perso col Napoli. La cosa che aiuta a recuperare la stanchezza è la gioia e la soddisfazione. Adesso siamo felici e domenica saremo qui, in una gara difficile ma bella da giocare”.