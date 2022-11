Probabili formazioni Roma-Ludogorets: la decisione su Zaniolo

La Roma affronta il Ludogorets nell’ultima giornata del girone di Europa League: le probabili formazioni e la decisione su Zaniolo

Non ci sono alternative per la Roma questa sera, bisogna vincere. La squadra giallorossa nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League vuole approdare ai sedicesimi di finale e per farlo servono tre punti contro il Ludogorets. La squadra bulgara è forte del risultato di 2-1 in loro favore dell’andata, ma la Roma sa che può vincere e rimanere in corsa nella competizione.

Ieri Mourinho ha sottolineato come l’obiettivo non sia vincere la Conference League di nuovo, ma andare avanti in Europa League. Così per la partita di questa sera in campo ci saranno i titolari. Decisione presa su Zaniolo.

Roma-Ludogorets, Zaniolo ce la fa: può partire titolare

Mourinho non pensa al derby, il focus è tutto sulla partita di questa sera, dove servirà una vittoria per continuare a rimanere in Europa League. Alcune decisioni sulla formazioni di oggi Mourinho le ha svelate ieri in conferenza stampa, come la titolarità di Abraham o quella di El Shaarawy, ma il dubbio più grande sembrava essere legato a Zaniolo.

Dopo la contusione di Verona il numero 22 ha avuto un grosso ematoma che gli dava dolore. Ieri però Zaniolo si è allenato con i compagni e sembrava stare bene. Così questa sera potrebbe essere in campo dal primo minuto. Ricapitolando: tra i pali ci sarà come sempre Rui Patricio, difesa con Smalling, Ibanez e Kumbulla, al posto dello squalificato Mancini. Sulle corsie esterne ci saranno Karsdorp da una parte ed El Shaarawy dall’altra, con Zalewski in panchina. Centrocampo con la coppia Cristante-Camara che sembra funzionare bene. In attacco Zaniolo, Pellegrini alle spalle di Abraham.

Probabile formazione Roma: Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Camara, Cristante, El Shaarawy, Zaniolo, Pellegrini, Abraham.