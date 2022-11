TV PLAY | Roma, Mourinho come Allegri: “Sono limitati”

Dura critica in diretta per José Mourinho, che viene paragonato al tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: “Sono limitati”

“Sopravvivere fino a gennaio”, queste sono le parole che Mourinho sta usando da qualche mese a questa parte, ovvero da quando l’incubo infortuni si è abbattuto sulla Roma. Con queste parole il tecnico intende che, se tutto va bene, a gennaio la rosa sarà al completo e torneranno giocatori importanti come Dybala e Wijnaldum. Nel frattempo però bisogna lottare con quello che si ha.

Questa sera la Roma affronterà il Ludogorets in una partita in cui sarà costretta a vincere per passare il girone. Ma le critiche per il tecnico giallorosso non sono mancate. Lo ‘Special One’ viene paragonato a Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, per quanto riguarda il proporre gioco. Critica in diretta.

TV Play | Camelio su Mourinho: “È da Psg, tanta qualità e poca tattica”

La concentrazione della Roma è tutta sulla partita di questa sera contro il Ludogorets, dove servirà una vittoria per approdare ai sedicesimi di Europa League. In vista del match di oggi è arrivata una dura critica nei confronti di José Mourinho.

In diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play, Enrico Camelio ha paragonato il tecnico giallorosso a quello della Juventus, criticando il modo di creare gioco: “Secondo me Mourinho è solamente un allenatore da PSG, da top club. Grandi giocatori, tanta qualità e poca tattica, nelle squadre in cui serve creare gioco si sa come è. Avrebbe passato il turno? No, avrebbe fatto come Allegri. Lui e Allegri sono limitati, dovrebbero produrre gioco e non ci riescono”. Una dura critica sul modo di proporre gioco del tecnico portoghese, nonostante l’esperienza e la bacheca parli da sé.