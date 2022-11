Calciomercato Roma, colpo di scena e nuovo derby: scontro infuocato

Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano ulteriori aggiornamenti in merito ad un suo possibile addio a fine stagione.

La vittoria contro il Ludogorets ha sancito la qualificazione ai sedicesimi di Europa League per la Roma di José Mourinho. Nella gara contro i bulgari un ruolo importante è stato ricoperto dagli ingressi dalla panchina, che hanno rimescolato le carte in tavola aprendo le porte alla clamorosa rimonta.

Oltre ad un Pellegrini glaciale dagli undici metri, un plauso va anche Nicolò Zaniolo, che oltre a timbrare il goal che ha chiuso la contesa, si è anche guadagnato i due rigori trasformati dal capitano giallorosso. Lo schema con due punte di peso nel tandem offensivo non è riuscito a fare la differenza: la squadra è apparsa molto più a suo agio con un giocatore di gamba come Zaniolo, che ha anche innalzato l’asticella da un punto di vista tecnico.

Qualità, dicevamo. Quella che fino ad un paio di settimane fa Paulo Dybala aveva sprigionato in quasi tutte le apparizioni ufficiali con la maglia della Roma. L’infortunio della Joya sta rappresentando un banco di prova decisivo per lo scacchiere tattico capitolino, con Pinto che potrebbe non disdegnare l’idea di aggiungere un altro calciatore tecnico nel proprio scacchiere.

Calciomercato Roma, Asensio-Real e l’ombra dell’Atletico: cosa sta succedendo

Uno dei profili accostati alla Roma, non a caso, è stato quello di Marco Asensio. L’esterno offensivo spagnolo in forza al Real Madrid, infatti, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Blancos in scadenza nel 2023. Dopo il gelo dei mesi scorsi, però, qualcosa sembra essere cambiato. Le parti hanno compiuto significativi passi in avanti per provare a trovare la quadra definitiva, anche se la fumata bianca è ancora piuttosto lontana. Ragion per cui, stando a quanto riferito da “El Nacional“, le chances per l’Atletico Madrid di mettere le mani sul gioiello cresciuto nelle giovanili del Maiorca non si sono ancora esaurite. Il rischio che si vengano a creare le premesse per un vero e proprio duello è concreto, al punto che Ancelotti sarebbe piuttosto preoccupato all’idea che Asensio possa accettare la corte dei Colchoneros.