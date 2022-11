Calciomercato Roma, scartato 👋 da Mou: Exit strategy Pinto ▶

Calciomercato Roma, ormai Mourinho ha preso una decisione e l’ha scartato. E Pinto si potrebbe accontentare

José Mourinho, con le sue scelte in queste ultime giornate di campionato ma anche nell’ultima sfida di Europa League. Ha mandato un segnale bello chiaro. Nelle rotazioni, in queste ultime partite, non dovrebbe più rientrarci. Poi ci sarà la sosta per il Mondiale, e lì potrebbero partire quelle che sono le discussioni per un possibile, probabile diremmo, addio nel prossimo mese di gennaio.

Ormai di dubbi non ce ne sono più: Shomurodov è scivolato anche dietro Volpato nella testa dello Special One. Che nel momento in cui deve recuperare si affida al talentino giovanissimo che sta dando delle risposte sufficienti al tecnico portoghese. E per l’attaccante uzbeko, vedere il campo in questo momento, diventa davvero complicato. La cessione è nell’aria anche per questo e non solo per l’arrivo ormai sicuro di Solbakken che dal prossimo 1 gennaio si unirà alla squadra giallorossa. Insomma, Shomu è ultimo nei pensieri.

Calciomercato Roma, Pinto s’accontenta

E in tutto questo Pinto si potrebbe anche accontentare, a differenza di quanto successo la scorsa estate quando il gm giallorosso, dopo aver dato il via libera al prestito con il Bologna fortemente interessato al calciatore, aveva stoppato il tutto per la cifra di un possibile riscatto alla fine dell’anno. Ballavano un paio di milioni di euro tra la richiesta della Roma e l’offerta della squadra allora allenata da Mihajlovic. Milioni che hanno fatto sì che tutto saltasse.

A gennaio però, visto l’andazzo, le cose potrebbero pure cambiare nella testa del dirigente giallorosso. E magari, come detto, per non tenere in naftalina il giocatore fino alla prossima estate, si potrebbe anche accontentare di una cifra inferiore rispetto a quella richiesta un paio di mesi fa. Insomma, tutto è stato stravolto in così poco tempo. Con Mou che da parte sua, e come sempre fa, ha mandato i propri segnali.