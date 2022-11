Calciomercato Roma, ok il prezzo è giusto: Liga tagliata fuori

Calciomercato Roma, affare davvero low-cost. Ok il prezzo è giusto per strapparlo alla concorrenza e anticipare tutti

Non solo Solbakken. Ma anche un altro elemento, importante, per il prossimo mercato di gennaio. Pinto ha deciso di fare sul serio – così come vi abbiamo raccontato ieri – per il colpo in mezzo al campo che porta il nome di Aouar del Lione. Il centrocampista, in scadenza di contratto, potrebbe davvero arrivare a Trigoria sei mesi prima il probabile addio al club francese.

Ci sta pensando seriamente il general manager della Roma. E starebbe anche pensando alla cifra da versare nelle casse della società di Ligue 1 per sbaragliare la concorrenza e anticipare tutti. Soprattutto le spagnole – con Siviglia e Betis in prima linea – che ci hanno fatto un pensiero e che ancora ci pensano. Insomma secondo il CorrieredelloSport.it, le cifre potrebbero essere diverse da quelle uscite fuori ieri.

Calciomercato Roma, il prezzo giusto di Aouar

Secondo il sito del quotidiano, per prendere Aouar nei prossimi mesi potrebbero bastare 2-3 milioni di euro a differenza dei cinque di ieri. Cinque milioni, comunque, sarebbe la richiesta d’ingaggio del centrocampista che col Decreto Crescita la Roma potrebbe anche decidere di assecondare per regalare a Mou un vero pezzo da novanta. Che con il rientro di Wijnaldum potrebbe comporre una linea mediana di tutto rispetto dentro Trigoria. Un centrocampo che potrebbe permettere di pensare in grande, ad una qualificazione in Champions League che l’obiettivo della squadra di Mou.

In ogni caso la situazione comincia a essere davvero interessanti. E queste continue indiscrezioni qualcosa vorranno pur dire. Mou ci crede e Pinto ci prova. Tutto sembra poter andare verso la direzione giusta. Quella di un arrivo a gennaio di un centrocampista di qualità e di esperienza. Così come vuole lo Special One.