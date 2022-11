Roma, Mourinho ne ha combinata un’altra: c’è riuscito solo lui

Roma, José Mourinho con la vittoria di ieri contro il Ludogorets ne ha “combinata” un’altra: c’è riuscito solamente lui

Come te nessuno Mou. José Mourinho ne ha combinata un’altra. Una delle sue. Una di quelle che resteranno nella storia del tecnico portoghese che nel maggio del 2021 ha deciso di accettare l’offerta dei Friedkin e di venire alla Roma. Da quel momento in poi tantissime soddisfazioni e qualche delusione, com’è giusto che sia, con una vittoria Europea che mancava da tempo immemore dalle parti di Trigoria.

Insomma, Mou è unico. Altrimenti non avrebbe avuto Special One come soprannome. E ieri ha piazzato un altro record. Su 22 volte che ha partecipato ai gironi di una manifestazione europea, altrettante volte è arrivato almeno tra i primi due. Insomma, è sempre andato avanti.

Roma, i numeri di Mourinho

Davanti a lui ci sono solamente Ferguson e Wenger. Il primo è andato avanti 24 volte su 29 partecipazioni, il secondo 23 su 27. In poche parole solamente il portoghese è riuscito nell’en plein. E si pensa che non ha allenato solamente degli squadroni nella sua carriera e che ha iniziato col Porto, allora ci sono pochi dubbi che sia davvero irraggiungibile per tutti. Ieri per un tempo ha messo paura ai tifosi, visto che la sa squadra era sotto e praticamente eliminata dall’Europa League. Poi con le sue scelte nella seconda parte di gara l’ha ribaltata riuscendo a mettere a tacere tutti. E poi la stoccata finale, immancabile, verso Tare. Uno Special a tutto tondo. Unico.