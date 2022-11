Calciomercato Roma, l’ex inguaia Pinto: bocciatura e tentazione tricolore

Calciomercato Roma, la tentazione che inguaia Pinto in vista del prossimo mercato. C’è la Juventus alle spalle del centrocampista

Una Roma che ci ha provato la scorsa estate e che ci è andata davvero vicinissima alla chiusura di un affare importante che è tornato in auge nell’ultimo periodo. Un colpo in mezzo al campo che potrebbe anche tornare prepotente nella prossima finestra di mercato estiva e non in inverno, dove, Pinto, ha in mentre altre idee e una di queste è Aoaur.

Ma occhio, perché c’è una tentazione che potrebbe inguaiare il gm della Roma. Questa tentazione, così come riportato da calciomercato.it, ce l’ha la Juventus di Cherubini. Che potrebbe anche decidere di non riscattare Paredes dal Psg per mettere a disposizione di Allegri – o chi per lui – un centrocampo tutto italiano. Insieme a Locatelli e Miretti circola infatti il nome di Frattesi.

Calciomercato Roma, la Juve su Frattesi

Se prima vi abbiamo parlato di un inserimento bianconero su Zaha, l’interesse della Juve per Frattesi non è nuovo, ovviamente. La sensazione, oltre che all’offerta economica, è che la differenza in tutto questo la potrebbe fare anche la disponibilità del giocatore di trasferirsi a Torino invece che tornare a Roma, dentro Trigoria, dov’è cresciuto. E non sono nemmeno passate inosservate quelle che sono state le dichiarazioni d’amore di Frattesi nei confronti della città – la sua – e della squadra, la Roma, che lo ha cresciuto e che lo ha lanciato poi nel calcio che conta.

Insomma, la Juve tenta il centrocampo tutto italiano ma Pinto non star di certo a guardare su Frattesi che piaceva e piace, eccome, e anche tanto potremo aggiungere dalle parti di Trigoria.