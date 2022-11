Ancora tre partite da giocare e poi sarà sosta: il 20 novembre iniziano i Mondiali e in vista della sosta José Mourinho punta al massimo a partire dal derby di domenica che precede le sfide con Sassuolo e Torino. Durante la sosta lo Special One si metterà al tavolino con Tiago Pinto per provare a rinforzare la rosa in vista della ripresa sfruttando la sessione invernale di calciomercato.

