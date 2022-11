Roma, è già derby: frecciata di Mourinho a Tare

Roma, arriva l’annuncio con frecciata a Tare da parte di José Mourinho. Ecco cosa ha detto il tecnico in conferenza stampa.

Il mister capitolino è riuscito a raggiungere l’obiettivo sperato, centrando una qualificazione nella fase successiva dell’Europa League, seppur da secondo e rasserenando ulteriormente un ambiente leggermente depressosi e intimorito dopo lo scacco rimediato lo scorso 23 ottobre contro il Napoli. Il gol di Osimhen, unitamente alla scarsa prolificità offensiva contro i campani, avevano infatti preoccupato una piazza ben consapevole di essere prossima all’entrata in una fase decisiva di questa prima parentesi stagionale.

L’imposizione contro l’Hellas Verona, unitamente a quella di stasera, ha alla fine permesso di archiviare le principali preoccupazioni, recuperando posizioni in campionato e strappando un pass contro gli squali europei che Mourinho si è detto comunque contento di affrontare. Come riportatovi, il tecnico ha toccato plurimi punti dopo la gara contro i bulgari.

Roma, frecciata di Mourinho alla Lazio e a Tare

Alle dichiarazioni già riportate, si aggiungano quelle arrivate in conferenza stampa, coinvolgenti la Lazio di Sarri, prossima avversaria in campionato. A catturare l’attenzione è stato lo spezzone legato alla discesa in Conference League da parte dei biancocelesti, con tanto di frecciata alla dirigenza e a Igli Tare. “Penso che la Lazio diventa la favorita per la Conference, non so facendo umore nero, lo dico con onestà. West Ham come l’anno scorso il Leicester, Fiorentina, Lazio, chi più? Il Villareal è molto diverso dall’anno scorso. Per me la Lazio diventa la favorita. Hanno l’allenatore, il giocatore, la squadra per farlo. Il problema è che magari il signor Tare non vorrà che lo facciano, ma per me per la qualità che hanno sono i favoriti“