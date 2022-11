Roma, lo ha fatto ancora: ‘premio’ per il fedelissimo di Mourinho

Europa League e top 11, arriva la sentenza in casa Roma che premia il percorso in questa primissima fase continentale.

Il percorso dei giallorossi non è stato felicissimo in Europa League. O meglio, Pellegrini e colleghi hanno iniziato in salita una strada che doveva essere a detta dei più tracciata in modo diverso dopo lo status ottenuto con la vittoria in Conference lo scorso anno. Il primo scacco con il Ludogorets, unitamente ai cinque punti persi contro il Betis non solo hanno impedito di ottenere il primo posto del girone ma hanno anche costretto la squadra di Mourinho a imporsi senza sé e senza ma contro il Ludogorets nella serata di ieri.

La partita di ieri non era certamente delle più semplici, soprattutto se si pensa al fatto che i padroni di casa avessero un solo risultato a disposizione e avessero dissipato plurime occasioni da rete nella prima parentesi di gioco. I cambi offensivi di Mourinho, unitamente alla grande partita di Nicolò Zaniolo e, in generale, la reazione palesata dopo l’intervallo ha alla fine permesso di centrare l’obiettivo voluto. Bisogna adesso comprendere quello che sarà il proseguimento del percorso capitolino, contraddistinto dalla presenza della Lazio su un iter che durerà fino a metà novembre, oltre che a un sorteggio in programma lunedì 7 novembre non poco ostico.

Roma, Pellegrini tra i migliori della fase a gironi: il “premio” dopo la doppietta in Europa League

Restando su temi europei, intanto, non sfugga quella che è la presenza del giallorosso in una particolare lista. Al netto della consapevolezza che in molti si attendessero minori difficoltà durante questo girone, diversi elementi si sono comunque distinti per buone prestazioni e statistiche. I protagonisti di ieri, oltre al già citato Zaniolo, sono certamente stati Pellegrini e quanti abbiano contribuito a impensierire le retrovie bulgare nei secondi 45′.

Il 7, capitano responsabile e tecnico, è stato inoltre annoverato nel copro dei migliori undici giocatori di questa fase a gironi. Dopo la doppietta su rigore, Lorenzo è stato infatti insignito di tale titolo, dopo essere già figurato plurime volte tra i protagonisti principali della scorsa Conference League, sia a fine anno che durante la delicata fase a eliminazione diretta.