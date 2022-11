Calciomercato Roma, sfida alla Juve infinita: così arriva il nuovo ‘gigante‘

Calciomercato Roma, incrocio ad alta quota con la Juventus e con il Tottenham: fari puntati sul difensore. Lo scenario.

Manca sempre meno al fischio d’inizio del derby della Capitale. La stracittadina che ha sempre un valore particolare, e che potrebbe imprimere la sterzata decisiva alla stagione delle due squadre.

I giallorossi si presentano al confronto con la Lazio forti della qualificazione ai sedicesimi di Europa League: sofferta, lottata, ma assolutamente meritata per i valori espressi. Le attenzioni degli uomini mercato giallorossi chiaramente non sono rivolti soltanto al campo. La sessione invernale di calciomercato non è poi così lontana, e Tiago Pinto sta cominciando a tessere la tela per rinforzare quelle zone del campo che in questo primo scorcio di stagione hanno palesato delle lacune. Difficoltà che chiaramente possono essere legate non solo alla mera sfera qualitativa. I tanti infortuni, infatti, hanno reso la coperta a disposizione dello Special One sempre più corta.

Calciomercato Roma, interesse per Gimenez: Juve e Tottenham in agguato

Il tecnico lusitano non fa drammi, e lavora con il materiale che ha a disposizione. Tuttavia, è chiaro che qualche rinforzo mirati consentirebbe a Mou di contare su un ventaglio di alternative più importante. Sotto questo punto di vista, non passano sotto silenzio le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Come riferito da “El Mundo Deportivo”, infatti, anche la Roma sarebbe una seria candidata a mettere le mani su José Maria Gimenez. Il difensore uruguaiano è legato all’Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel 2025, ma la sensazione è che mai come nella prossima estate possa prendere in seria considerazione l’idea di cambiare aria.

La concorrenza, però, non manca. Sulle tracce di Gimenez ci sarebbero infatti anche la Juve e il Tottenham. I bianconeri, infatti, vorrebbero abbinare a Bremer un calciatore dalla maggiore esperienza internazionale, anche perché le condizioni fisiche di Bonucci costantemente tengono in apprensione lo staff medico bianconero. Anche gli Spurs avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi, per capire la fattibilità dell’operazione. Ricordiamo che sia la Roma che la Juve seguono anche N’Dicka, autore di un’altra stagione importante in Bundesliga.