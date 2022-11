Calciomercato Roma, colpo 💣 per gennaio: Pinto risponde 😁 così

Calciomercato Roma, colpo per gennaio: Pinto risponde in questo modo alle domande dei tifosi giallorossi. Una smorfia che rivela tutto

Un colpo per gennaio che sembra fatto. Una smorfia, quella di Pinto, che rivela tutto. Il gm della Roma ha partecipato ad un evento organizzato dall’Associazione Italiana Roma Club e dall’Unione Tifosi Romanisti e non s’è tirato indietro, così come riportato dal Corriere dello Sport, a quelle che sono state le domande dei tifosi giallorossi. Sorridente il gm scelto dai Friedkin, ha trattato tanti temi. Uno ovviamente è stato quello del mercato che intriga sempre e che fa drizzare le orecchie a tutti.

Ora, c’è stata una precisa domanda su un giocatore che la Roma sembra aver già preso per il prossimo mese di gennaio. Sì, parliamo di Solbakken, l’attaccante del Bodo che dal primo giorno del prossimo anno – i giallorossi sperano anche prima – si dovrebbe unire a Mourinho. Non s’è lasciato andare Pinto. Ma ha risposto in un modo, e con una smorfia, che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Calciomercato Roma, Solbannen a gennaio: Pinto risponde così

“Non posso parlarne…” ha detto Tiago Pinto. Ma ha piazzato un sorriso che lascia capire tutto. Sì, è evidente che le notizie che sono uscite nel corso delle ultime settimane siano vere e che portano dritti all’arrivo dell’attaccante che, nella rosa della Roma, dovrebbe entrare immediatamente nelle rotazioni di Mourinho. Anche perché, in tutto questo, Shomurodov dovrebbe salutare – per lui lo spazio sarebbe pochissimo – e Volpato, che nelle ultime uscite è stato quello che ha fatto scattare la scintilla, dovrebbe tornare a crescere con calma senza accelerazione il percorso.

Insomma, in poche parole, ci siamo. Solbakken, e ormai non ci sono più dubbi, sarà il primo acquisto del mercato di riparazione. Anche Pinto lo ha fatto capire con quel sorriso sornione di chi sa il fatto suo.