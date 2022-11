Calciomercato Roma,🖊 rinnovo Mourinho: 📄la lista degli acquisti dei Friedkin

Calciomercato Roma, segnali importanti in casa giallorossa verso il rinnovo di José Mourinho. Ecco la lista degli acquisti della famiglia Friedkin.

Vigilia di un appuntamento cruciale in casa Roma, domani pomeriggio il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri. Lo Special One vuole chiudere in bellezza una delle settimane più intense in casa giallorossa di questa stagione. La Roma è reduce da due vittorie in rimonta, l’ultima della quali ha consegnato ai giallorossi il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. E la famiglia Friedkin sta accelerando per arrivare al rinnovo del tecnico portoghese, spunta anche la lista degli acquisti per convincere lo Special One a prolungare la sua esperienza sulla panchina giallorossa.

Domani si giocherà il primo derby stagionale tra Roma e Lazio. Le due squadre arrivano alla stracittadina con una buona posizione di classifica in Serie A. Solo un punto divide la squadra giallorossa, attualmente al quarto posto in solitaria, da quella biancoceleste a quota 25 in classifica. Derby vista Champions League per Mourinho e Sarri, reduci dalle fatiche di Europa League in settimana. La squadra giallorossa è riuscita a strappare il secondo posto del girone ed i sedicesimi di finale della competizione, nuovo passo avanti europeo per José Mourinho.

Calciomercato Roma, sprint per la firma di Mourinho: la strategia dei Friedkin

Il tecnico portoghese è sempre più al centro del progetto della famiglia Friedkin. La proprietà statunitense della Roma sta spingendo per il rinnovo contrattuale dello Special One. L’attuale accordo scadrebbe la prossima stagione ma i Friedkin stanno premendo sull’acceleratore per almeno un altro anno, spostando così la scadenza al 2025. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport ci sarebbe l’apertura totale da parte di José Mourinho e la proprietà a stelle e strisce ha già pronta la lista degli acquisti per convincere il portoghese. A gennaio arriveranno nuovi rinforzi, mentre in estate è previsto un nuovo acquisto di un top player per soddisfare le richieste dello Special One.