Roma-Lazio, Trigoria blindata: la decisione di Mourinho

Domani pomeriggio si gioca Roma-Lazio, primo derby stagionale per i giallorossi. José Mourinho lancia un segnale da Trigoria.

Messa in archivio la qualificazione ai sedicesimi di Europa League per la Roma è il momento di affrontare il primo derby stagionale contro la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è reduce da due sconfitte consecutive, la più recente è costata la retrocessione in Conference League per la squadra biancoceleste. In vista della stracittadina José Mourinho ha deciso di blindare Trigoria, ecco le ultimissime sulle decisioni dello Special One.

La Roma ha strappato il pass per i sedicesimi di Europa League. Giovedì sera, in uno stadio Olimpico strapieno e bollente, la squadra giallorossa ha vinto di rimonta contro il Ludogorets, conquistando la seconda posizione nel gruppo C di Europa League. Il primo appuntamento da dentro o fuori della stagione ha visto i giallorossi capaci di impostare l’ennesima rimonta della stagione. A fine gara il grande protagonista della sfida, Nicolò Zaniolo, aveva lanciato un messaggio chiaro in vista del derby contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Roma-Lazio, Mourinho blinda Trigoria: la strategia dello Special One

Vigilia di derby in casa Roma, domani pomeriggio alle ore 18 la sfida alla Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico della Roma lancia un chiaro segnale da Trigoria, decidendo di blindare il centro sportivo giallorosso da occhi indiscreti. Lo Special One ha deciso di tenere lontani i cronisti per preparare al meglio la stracittadina contro i biancocelesti. Derby dal profumo di alta classifica, la Roma è infatti quarta in classifica dopo la vittoria conquistata al Bentegodi contro il Verona. La Lazio insegue i giallorossi distante una sola lunghezza, sarà un crocevia in ottica qualificazione Champions League. Nella giornata di ieri il tecnico portoghese non si è limitato solo al lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro il Ludogorets, anche lavoro in sala video e lezioni di tattica per studiare la squadra di Maurizio Sarri, come riporta il Corriere dello Sport. Per quel che riguarda le scelte dal primo minuto dello Special One ci sono due ballottaggi aperti in vista del derby, sulla fascia tra Karsdorp ed El Shaarawy e in mediana tra Mady Camara e Nemanja Matic.