Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: “Il rischio è dietro l’angolo”

L’attaccante della Roma, rimasto nonostante le tante voci di calciomercato estive, sta discutendo da tempo il prolungamento contrattuale

Il rinnovo di Nicolò Zaniolo è un tema caldo da diversi mesi, con la finestra di calciomercato estivo che si è infiammata proprio su questo argomento. Il futuro di Nicolò Zaniolo ha tenuto banco per diverso tempo, con i tifosi giallorossi che hanno seguito la vicenda con il fiato sospeso. Sono state tante le voci che volevano l’attaccante numero 22 in procinto di trasferirsi a Torino, mentre altre hanno sottolineato la voglia dell’ex Inter di rimanere. Tra tutte queste ultime hanno avuto ragione.

Nicolò, infatti, è rimasto nella Capitale e anzi, ha cercato di ritagliarsi il posto da titolare che ha sempre meritato. Il suo talento non è mai stato messo in discussione e la società conosce bene le sue qualità. Per questo, da diverse settimane Tiago Pinto sta parlando con Claudio Vigorelli, agente del giocatore, per trovare la giusta intesa per arrivare alla firma tanto attesa sul contrato. Questo scade nel 2024, ma viste le tante voci di mercato e le tante squadre interessate, la Roma vuole assicurarsi il futuro del talento classe 1999.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: i Friedkin vogliono aspettare

Secondo quanto riporta il Messaggero, la trattativa per il rinnovo dell’attaccante sta andando a rilento perché Dan e Ryan Friedkin hanno una strategia precisa. I due imprenditori, visto che il contratto scade nel 2024, non hanno intenzione di accelerare i tempi e anzi, secondo loro si può aspettare prima di concedere un prolungamento a Zaniolo.

Le cifre sono state già decise, si tratterebbe di un accordo da circa 4 milioni di base ai quali aggiungere 1.5 di bonus. Oltre a questo, poi, si potranno discutere anche altri benefit e una clausola rescissoria, ma Pinto sa che più passa il tempo, più il pericolo si nasconde dietro l’angolo. A fare scuola per adesso è Lorenzo Pellegrini, arrivato al rinnovo a otto mesi dalla scadenza.