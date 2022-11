Juventus-Roma vale la Supercoppa: dove vederla in tv in chiaro

Juventus-Roma vale la Supercoppa Italiana: la squadra di Spugna in cerca del riscatto dopo la sconfitta in Coppa Italia

Roma-Juventus è diventata la classica del calcio femminile. Senza dubbio. Ma nel corso di questo tempo la formazione giallorossa è cresciuta, tant’è che adesso è prima in classifica in Serie A e ha la miglior difesa del campionato. La truppa allenata da Alessandro Spugna, oggi, alle 14:30, affronta quella guidata da Montemurro nella finale di Supercoppa. Si gioca al Tardini di Parma. E ieri, in conferenza stampa, l’allenatore della Roma ha detto che la sua squadra vuole alzare il trofeo. Le qualità ci sono tute.

In campionato, in una gara dominata dalla Roma in trasferta, la Juve ha vinto 1-0 sfruttando al massimo un tiro-cross che poi s’è rivelato decisivo. Ma quella sfida ha tirato fuori un risultato bugiardo. E le giallorosse anche per questo ci credono, e sognano quello che sarebbe il secondo trofeo della propria storia dopo la Coppa Italia conquistata due anni fa contro il Milan.

Juventus-Roma, dove vederla in tv in chiaro

La partita di oggi, come detto in programma alle 14:30, sarà possibile seguirla in diretta tv in chiaro su La7. In streaming, gratis, basterà collegarsi al sito dello stesso canale per poter tifare Roma. Una Roma che scenderà in campo con la consapevolezza di essere una “grande squadra” ha detto Bartoli, il capitano, in conferenza. E con la voglia di portare a casa il Trofeo.

Giallorosse che dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2, sistema tattico che Spugna sta utilizzando in quest’ultimo periodo e che sta dando soddisfazioni anche in Champions League. Davanti a Ceasar insomma, linea difensiva formata da Linari, Wenninger e Minami. In mezzo al campo ci saranno Andressa, Giugliano e Greggi, con Bartoli da un lato e Haavi dall’altro. In attacco sicura di una maglia da titolare Valentina Giacinti. Per l’altro posto ballottaggio Lazaro-Haug.

Classico 4-3-3 per la Juve con Peyraud-Magnin tra i pali. Lenzini, Salvai, Sembrant e Boattin dietro. Cernoia, Pedersen e Caruso in mezzo al campo. Tridente formato da Bonansea, Girelli e Beerensteyn.