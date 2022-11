La Roma ha centrato la qualificazione per i sedicesimi di finale di Europa League. Non essendo riuscita a chiudere al primo posto ma al secondo il suo raggruppamento, la squadra giallorossa sarà costretta a passare dallo spareggio con le retrocesse dalla Champions League. Arrivano gli squali, come dichiarato da José Mourinho: ecco come la pensano i bookmaker.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!