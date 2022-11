Roma-Lazio, derby con un unico obiettivo: le iniziative dei club

Roma-Lazio, un derby con un obiettivo comune. Ecco tutte le iniziative dei club in vista della sfida di domani sera all’Olimpico

Un derby con un obiettivo comune: quello della sensibilizzazione rispetto a tematiche socialmente rilevanti. E anche per veicolare un messaggio di fair play agli studenti della città. Il tutto in collaborazione con la Lazio. Sono diverse le iniziative che la Roma, insieme al club biancoceleste, ha fatto in città in vista della gara di domani sera all’Olimpico. E con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, i giallorossi le hanno rese note tutte insieme.

“Nell’ambito del progetto “A scuola di tifo”, intitolato alla memoria di Willy Monteiro Duarte, Vincent Candela e Dario Marcolin si sono recati ieri presso l’ITIS Giuseppe Armellini, istituto superiore della Capitale: gli ex calciatori di Roma e Lazio hanno incontrato i ragazzi del Liceo e li hanno spronati a contrastare il fenomeno del bullismo. All’evento ha preso parte Monica Lucarelli, Assessore alle Pari Opportunità con delega alla Sicurezza di Roma Capitale” si legge sul sito ufficiale della Roma. E i ragazzi sono arrivati a questo appuntamento dopo una serie di incontri sul bullismo.

Roma-Lazio, le altre iniziative

“Nella stessa giornata Roma e Fondazione SS Lazio 1900 hanno dato vita a una giornata di sport a cui hanno preso parte i ragazzi dell’ASD Disabili 2000 e dell’ASD Roma Calcio Amputati: l’evento, supportato da Roma Capitale, si è svolto presso il campo del Cinecittà Bettini, alla presenza della sorella di Antonio De Falchi, Anna De Falchi, e del nipote Massimiliano, in rappresentanza della famiglia del tifoso giallorosso brutalmente assassinato a Milano il 4 giugno 1989”.

Poi c’è stato il Footvolley dove c’erano Aldair, Tonetto, Oddo e Cesar, mentre “la scorsa settimana ha preso invece forma il progetto “A Scuola di Derby”: tra il 25 e il 28 ottobre il Club ha realizzato incontri con diverse realtà presenti sul territorio, al fine di diffondere la storia e la tradizione romanista. Al Fan Club di Garbatella e a Testaccio è intervenuto Vincent Candela, mentre Marco Conidi e Antonio Giuliani hanno fatto visita in alcune scuole e ASD della Capitale”. Insomma, un derby di passione. Ma di passione quella vera e sana. Roma-Lazio è anche questo.