Febbre 🤩 da derby, UFFICIALE: non era mai 🤝 successo

Il fischio d’inizio di Roma-Lazio è sempre più vicino: il comunicato ufficiale che fuga ogni tipo di dubbio.

Il derby non è mai una partita banale. Un profluvio di contributi tecnici, qualitativi, emozionali. Match ad alta tensione, che spesso è in grado di scrivere o di riscrivere le stagioni delle squadre protagoniste.

Tutto questo nel caso di Roma-Lazio è elevato in maniera esponenziale. Gli uomini di Mourinho – reduci dal doppio successo contro Hellas Verona e Ludogorets – hanno immediatamente rialzato la testa dopo lo stop casalingo contro la capolista Napoli. Pellegrini e compagni sono riusciti ad acciuffare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, obiettivo fallito dalla compagine di Sarri, retrocessa in Conference League dopo la sconfitta patita in Olanda con il Feyenoord. Roma e Lazio non vogliono assolutamente perdere il treno chiamato Champions League, e daranno vita ad una partita nella quale ogni singolo dettaglio potrà fare la differenza.

Roma-Lazio, Olimpico sold-out: il dato ufficiale è senza appello

La reazione dei tifosi, chiaramente, è stata immediata. Come comunicato dal club giallorosso con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Olimpico sarà di nuovo sold-out, con oltre 62 mila spettatori. Sarà il derby con il più alto incasso di sempre, con quasi 250 giornalisti tra stampa, radio e tv, Ma non solo. A confermare il processo di internazionalizzazione che ha ormai toccato in maniera pervasiva questo tipo di evento, gli spettatori presenti proverranno da oltre 113 nazioni.

L’attesa è palpabile. La risposta delle due tifoserie non è tardata ad arrivare, con la Roma che avrà il vantaggio di disputare il match “in casa”, sospinta dunque dal sostegno immancabile della propria torcida. Sfida in campo, dunque, ma non solo. Le due tifoserie sono infatti pronte ad illuminare a rendere unico un derby non banale, e dal peso specifico non indifferente.