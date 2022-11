Mourinho e il Derby, annuncio in diretta di De Rossi su Roma-Lazio

Roma, ansia Derby e annuncio di De Rossi dopo il pareggio della Spal. Così lo storico 16 sulla non poco attesa partita di domani pomeriggio.

I giallorossi sono tra qualche ora attesi da una gara in grado di paralizzare una città, facendo parlare per giorni, sia prima che dopo. L’importanza e lo spessore di due figure come Sarri e Mourinho, poi, ha da circa un anno a questa parte acuito il fascino di una sfida importante e che, lontano da visioni zemaniane, ha sempre rappresentato un qualcosa in più rispetto a 90 minuti con soli tre punti in palio. I presupposti affascinanti della vigilia sono numerosi, così come gli spunti di interesse.

Non a caso, di Roma-Lazio si parla da circa una settimana a questa parte. Da quando, cioè, la Salernitana di Fazio e Nicola espugnava in rimonta lo Stadio Olimpico, provocando anche l’ammonizione di quel Sergej Milinkovic-Savic che Maurizio Sarri aveva deciso preventivamente di far partire dalla panchina per evitare una squalifica per somma di ammonizioni. La beffa e il continuo fuori dal campo è noto a tutti, con un silenzioso Maurizio Sarri a riguardo e un José Mourinho abbandonatosi qualche giorno dopo ad una serie di frecciatine nei confronti di Tare e di quel club da poco disceso in Conference League.

Roma-Lazio e la visione di De Rossi: le parole su Mourinho

Come più volte rimarcato, dunque, ci sono tanti motivi per credere che la partita di domani avrà un sapore ben più importante rispetto ai tanti altri big match che tengono impegnate le due capitoline nel corso di una stagione. Al netto degli spunti su citati, il Derby suole assumere un sapore speciale soprattutto per chi, come De Rossi o Totti, si sia sempre distinto per un legame viscerale a questa maglia o città. Meritevoli di citazione, quindi, le parole dello storico 16 giallorosso, attuale allenatore della Spal. Dopo il pareggio senza reti contro la Ternana, la bandiera romana e romanista ha così commentato Roma-Lazio.

“Alle 18 di domani starò con la mia famiglia che mi manca tanto. È l’unico grande problema di un lavoro che sto apprezzando tanto e che mi sembra appartenere già da una vita. Roma-Lazio si giocherà a un chilometro da casa mia, quindi mi accorgerò che in quelle ore ci sarà un qualcosa di grande nella Capitale. Non ho però nulla da dire o giudicare circa la Roma. Per ora sono un oggetto estraneo e devo essere abile nel mantenere un certo distacco, anche per rispetto della società, dei tifosi e dei miei giocatori. Oggi c’erano più sciarpe e bandiere della Roma allo Stadio ma non aggiungo altro. C’è già un allenatore bravo come Mourinho che sa molto bene quello che deve fare“.