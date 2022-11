Roma-Lazio, “rischio” 😳 totale di Sarri per Immobile 😧

Roma-Lazio e recupero Immobile. La sentenza del pomeriggio è stata decisiva, gli ultimi aggiornamenti.

Manca sempre meno ad una delle partite più sentite dell’anno e tranquillamente annoverabile tra le più importanti di un weekend già di per sé ricco di eventi ed emozioni. Basti pensare ad Atalanta-Napoli, da poco conclusasi con l’ennesima vittoria degli uomini di Spalletti che, dopo tredici giornate, non solo eguagliano il record partenopeo di Sarri di 35 punti ma acuiscono un gap rispetto alla seconda davvero importante.

Certo, siamo solo alle battute iniziali di una stagione che abbiamo più volte definito come singolare e potenzialmente ricca di colpi di scena. Questo soprattutto alla luce di un percorso che fra qualche settimana si interromperà per poi riprendere a inizio gennaio con possibili novità e cambiamenti in base a quanto accadrà in Qatar.

Roma-Lazio, le ultime su Immobile in vista del Derby

Senza troppi voli pindarici e restando su un presente comunque ricco di spunti e aggiornamenti meritevoli di report, non sfuggano le ultime legate alla possibile presenza in campo di Ciro Immobile. Dopo aver perso Milinkovic-Savic la scorsa domenica per squalifica, Sarri era da tempo consapevole delle difficoltà sottintese al possibile recupero del 17 in vista di Roma-Lazio. L’infortunio rimediato con l’Udinese si era subito compreso essere importante e potenzialmente determinante per la sua assenza il 6 novembre.

Gli accertamenti di inizio settimana avevano confermato l’importanza della problematica, lasciando comunque aperto uno spiraglio, nutrito più dalla speranza che dalla concretezza delle possibilità oggettive. Ciò che è certo, a meno di ventiquattro ore dalla stracittadina, è che vedere Ciro Immobile in campo domani rappresenterebbe un grande rischio per la Lazio tutta. Questo soprattutto dopo aver appreso della sua mancata presenza nella rifinitura di oggi pomeriggio, alla quale il bomber non è riuscito a partecipare. Scongiuri (da entrambe le sponde) a parte, con ogni probabilità Maurizio dovrà scegliere qualche altra soluzione.