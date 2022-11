Rifiuto Volpato e annuncio in diretta: c’è lo zampino di Totti

Rifiuto Volpato e annuncio in diretta: c’è anche lo zampino di Totti. Ecco tutta la verità sull’australiano.

L’attaccante nato a Sydney è sulla bocca di tutti in questi ultimi giorni, alla luce di prestazioni importanti e di un impatto sul mondo capitolino sottintendente la possibilità di vedere Christian continuare a crescere sotto l’egida di un Mourinho che ha sempre lasciato intendere di voler lavorare con lui e i tanti altri prodotti di una Primavera che da tempo sforna giocatori interessanti e di prospettiva.

La carriera del 63 all’ombra del Colosseo si può riassumere in una serie di momenti, nemmeno troppo numerosi, iconici quanto importanti. Basti pensare al gol dello scorso anno contro l’Hellas Verona, catalizzatore della rimonta del doppio svantaggio per Pellegrini e colleghi. A ciò si aggiunga il gol vittoria contro la stessa squadra circa sette giorni fa, contro una compagine di Bocchetti brava e stacanovista nel mantenere l’ 1 a 1 in inferiorità numerica fino a poco prima del novantesimo.

Volpato e la convocazione con l’Australia: annuncio in diretta su Totti

Non si dimentichi poi quanto recentemente esperito da Volpato, nella serata di giovedì contro il Ludogorets. Il diciottenne era stato individuato da Mourinho come possibile catalizzatore di una rimonta da effettuare sui bulgari in circa 45 minuti, salvo poi uscire poco dopo per quella che lo Special One avrebbe definito poco dopo una scarsa capacità e conoscenza del saper difendere. Nulla di polemico o accusatorio, ma un semplice stimolo volto anche a giustificare una scelta comunque accettata con saggezza e tranquillità dal ragazzo.

Nato in Australia, come detto, su di lui si inizia a discutere circa una possibile convocazione con i Socceroos. A tal proposito, ha così parlato Harry Kewell, sottolineando la possibile ingerenza che Francesco Totti, suo entourage, potrebbe venire ad avere in una scelta così delicata. Queste le sue parole, riportate dal The Sydney Morning. “Spingeranno al 1000% perché sia italiano. Non c’è dubbio su questo. Dobbiamo cercare di intervenire in qualche modo. Ma probabilmente staranno barricando le porte. Totti è il suo agente e quando hai personaggi così forti intorno, come anche quel Mourinho che ha vinto tantissimo, sei circondato quotidianamente da voci nelle tue orecchie, giorno dopo giorno . È molto difficile cambiare idea ma, si spera, ascolti entrambe le parti prima di prendere una decisione“